183محضرا مخالفات فى حملة تموينية موسعة بمركز أبنوب بأسيوط

اسيوط _ هيثم البدرى - ضحا صالح

تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبنوب من تحرير 183 لمخالفات متنوعة ، أثناء تنفيذ حملة تموينية مكبرة ، على المحال والأسواق .

ترأس الحملة تاج أبو سداح ، رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وصلاح بكار ، مدير ادارة تموين أبنوب و الطب البيطرى والصحة والاشغالات ومكتب العمل وقامت الحملة بالمرو على محطات الوقود والمخابزالبلدية والمحلات التى تبيع المواد الغذائية ، وفى ذات السياق حررت مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وخلال حملة مكبرة من ضبط العديد من المخالفات وتحررت المحاضر اللازمة .