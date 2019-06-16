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183محضرا مخالفات فى حملة تموينية موسعة بمركز أبنوب بأسيوط

الأحد، 16 يونيو 2019 09:01 م
183محضرا مخالفات فى حملة تموينية موسعة بمركز أبنوب بأسيوط جانب من الحملة
اسيوط _ هيثم البدرى - ضحا صالح

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تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبنوب من تحرير 183 لمخالفات متنوعة ، أثناء تنفيذ حملة تموينية مكبرة ، على المحال والأسواق .
ترأس الحملة تاج أبو سداح ، رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وصلاح بكار ، مدير ادارة تموين أبنوب و الطب البيطرى والصحة والاشغالات ومكتب العمل  وقامت الحملة بالمرو على محطات الوقود والمخابزالبلدية والمحلات التى تبيع المواد الغذائية ، وفى ذات السياق حررت مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وخلال حملة مكبرة من ضبط العديد من المخالفات وتحررت المحاضر اللازمة .
 
 

 


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