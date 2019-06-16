وصول 12 متخصص من 4 جامعات لمستشفى العريش العام

شمال سيناء محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء مساء 12 استاذ متخصص من 4 كليات طب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتقديم خدمات الكشف وإجراء العمليات للمرضى من أبناء شمال سيناء .

وأعلنت مستشفى العريش العام فى بيان لها اليوم، أن الأساتذة أعضاء هيئات التدريس من كليات الطب من جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة من تخصصات مختلفة استقبلتهم المستشفى، وبدأوا الكشف على المرضى وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية لهم مجانا وفقا لبروتوكول تعاون موقع بين الصحة والجامعات الأربعة.