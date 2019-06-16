سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 12:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير دفاع بريطانيا: إيران مصدر قلق للمملكة ومصممون على حماية أصولنا

الأحد، 16 يونيو 2019 12:09 م
وزير دفاع بريطانيا: إيران مصدر قلق للمملكة ومصممون على حماية أصولنا وزير الدفاع البريطانى توبياس إلوود
كتب بلال رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال توبياس إلوود، وزير الدفاع البريطانى، اليوم الأحد، إن التوترات السياسية فى منطقة الخليج مع إيران أصبحت تشكل مصدرا لقلق بلاده، مؤكدا على أن "المملكة المتحدة مصممة على حماية أصولنا فى المنطقة".

وأوضح وزير الدفاع البريطانى، خلال استضافته فى برنامج صوفى ريدج على قناة سكاى نيوز، حسبما ذكرت "سى إن إن" أنه يتفهم إحباطات إيران الناتجة عن إلغاء الاتفاق النووى، مؤكدا أن ذلك لا يمنح لإيران الحق فى مهاجمة السفن فى منطقة الخليج.

كانت الخارجية البريطانية، استدعت السفير البريطانى لديها، للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت والتى اتهم فيها إيران بتدبير الهجوم على ناقلتى النفط فى خليج عُمان، الخميس الماضي.

 

 

 


الخارجية البريطانية

وزير الدفاع

وزير الدفاع البريطانى

ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية البريطانى: لندن شبه متأكدة من تورط إيران بهجوم ناقلات النفط

الأحد، 16 يونيو 2019 12:05 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. مصرع 40 شخصا جراء موجة حر بالهند.. زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب جزر بالمحيط الهادى.. مظاهرات بهونج كونج تدعو لتنحى القادة.. وحرق صورة مرشد إيران فى بروكسل

الأحد، 16 يونيو 2019 12:00 م

الموت لخامنئى.. حرق صورة مرشد إيران فى مظاهرات بروكسل

الأحد، 16 يونيو 2019 10:08 ص

"نازانين زاجارى" أشهر سجينة بإيران.. سيدة بريطانية من أصل إيرانى تبدأ الإضراب عن الطعام بسجون طهران..نظام خامنئى يتهمها بالتجسس لصالح لندن واحتجزها منذ 2016.. وبريطانيا تحذر رعاياها مزدوجى الجنسية من دخول إيران

الأحد، 16 يونيو 2019 04:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة