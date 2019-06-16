وزير دفاع بريطانيا: إيران مصدر قلق للمملكة ومصممون على حماية أصولنا

كتب بلال رمضان

قال توبياس إلوود، وزير الدفاع البريطانى، اليوم الأحد، إن التوترات السياسية فى منطقة الخليج مع إيران أصبحت تشكل مصدرا لقلق بلاده، مؤكدا على أن "المملكة المتحدة مصممة على حماية أصولنا فى المنطقة".

وأوضح وزير الدفاع البريطانى، خلال استضافته فى برنامج صوفى ريدج على قناة سكاى نيوز، حسبما ذكرت "سى إن إن" أنه يتفهم إحباطات إيران الناتجة عن إلغاء الاتفاق النووى، مؤكدا أن ذلك لا يمنح لإيران الحق فى مهاجمة السفن فى منطقة الخليج.

كانت الخارجية البريطانية، استدعت السفير البريطانى لديها، للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت والتى اتهم فيها إيران بتدبير الهجوم على ناقلتى النفط فى خليج عُمان، الخميس الماضي.