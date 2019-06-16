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وزير الخارجية الأمريكى: لا نريد حربا مع إيران والدبلوماسية مستمرة

الأحد، 16 يونيو 2019 05:07 م
وزير الخارجية الأمريكى: لا نريد حربا مع إيران والدبلوماسية مستمرة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الأحد، إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة "بلا شك" عن الهجمات التى استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضى إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع طهران.

 

وفى مقابلة مع برنامج (فوكس نيوز صنداي) أضاف بومبيو "بذل الرئيس ترامب كل ما فى وسعه لتجنب الحرب. لا نريد الحرب" فى إشارة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

 

لكنه أضاف أن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية وقال "ستتأكد الولايات المتحدة من اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الدبلوماسية وغير الدبلوماسية لتحقيق تلك النتيجة".

وأكد أن الرئيس دونالد ترامب سيثير قضية حقوق الإنسان فى هونج كونج مع الرئيس الصينى شى جين بينج فى اجتماع يمكن أن يعقد بينهما على هامش قمة العشرين التى ستعقد فى اليابان هذا الشهر.

وقال بومبيو فى"أنا متأكد من أن هذا سيكون من بين القضايا التى سيناقشانها".

 

 


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