وزيرة الصحة التنزانية: نواجه وضعا خطيرا بعد ظهور فيروس إيبولا فى أوغندا

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حذرت وزيرة الصحة التنزانية أومي مواليمو من أن بلادها الواقعة في شرقي أفريقيا تواجه وضعا خطيرا بعد ظهور فيروس إيبولا في أوغندا المجاورة؛ وذلك بعد أن تسبب هذا الفيروس في وفاة شخصين على الأقل هناك.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم،الأحد، أنه بعد الإبلاغ عن انتشار الفيروس في أوغندا، قامت وزارة الصحة التنزانية بالتعاون مع السلطات المعنية في منطقة "موانزا"، بنشر الطواقم الطبية بكافة مواقع الدخول الحدودية من أوغندا، ومنها ما يقع على طول بحيرة فكتوريا؛ لمراقبة أحوال من يدخلون البلاد.

وقالت مواليمو - في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن تنزانيا تواجه وضعا خطيرا لانتشار فيروس إيبولا، وتعمل الوزارة كل ما باستطاعتها؛ لمواجهة أي انتشار للفيروس، مضيفة أنها أبلغت كافة السلطات المعنية بضرورة نصب أجهزة الفحص في مطار "موانزا" خلال 3 أيام.