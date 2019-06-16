وزيرة السياحة: الطيران الشارتر من أذربيجان إلى القاهرة وشرم الشيخ يزيد السياح

كتبت آمال رسلان

أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عن سعادتها بعودة تسيير رحلات الطيران من مدينة باكو إلى مدينتي القاهرة وشرم الشيخ فى يوليو المقبل، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة من أذربيجان إلى المدن السياحية المصرية، لافتة إلى أن مدة الرحلة من باكو إلى القاهرة بعد تشغيل هذه الرحلات ستستغرق 3 ساعات و20 دقيقة فقط بدلا من 14 ساعة.

وجاء ذلك بعد إعلان قرار شركة الطيران الوطنية الأذربيجانية "AZAL" اعادة تسيير رحلة تشارتر من باكو إلي القاهرة اعتباراً من 8 يوليو القادم ورحلة أخرى إلي مدينة شرم الشيخ اعتباراً من 18 يوليو 2019، فى حضور وزيرة السياحة التى تتواجد حاليا فى العاصمة باكو لحضور أعمال الجلسة (110) للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية.

وشارك فى المؤتمر الصحفي السفير عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدي أذربيجان، ووكالة الأنباء الرسمية الأذربيجانية وكبري الصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية واسعة الانتشار بأذربيجان، وأعربت خلال الوزيرة عن سعادتها بتواجدها فى أذربيجان، مؤكدة على عمق العلاقات المصرية الأذربيجانية خاصة وأن شعبي البلدين تربطهما قيم ثقافية وعادات وتقاليد متقاربة.

وقدمت الوزيرة الشكر للسفير المصري علي تنظيم هذا المؤتمر الصحفي، مشيدة بالجهود التي تقوم بها السفارة المصرية في باكو لضمان استمرارية خط الطيران، والترويج لمصر في أذربيچان، وتحدثت عن أهمية قطاع السياحة بالنسبة لمصر فهو يعد قطاعا حيويا هاما، حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الأجمالي.

واستعرضت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصري الذى أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضى، والخطوات التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ هذه المحاور، لافتة إلى أن هذا البرنامج يحظى بدعم من القيادة السياسية والحكومة المصرية، وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وتطرقت للحديث عن الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة السياحة للترويج لمصر والتي تعتمد علي استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحديث آليات الترويج السياحي، مضيفه أن عناصر الخطة الترويجية الجديدة تتضمن أيضا تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وذلك من خلال فتح أسواق سياحية جديدة والاهتمام بالأسواق الواعدة مثل السوق الأذربيچاني وأسواق آسيا، وأمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية وأسواق أوروبا الوسطى.

وأشارت إلى أن السوق الأذربيچاني يعتبر من الأسواق الواعدة سياحيا حيث وصل اجمالى السائحين المسافرين خارج أذربيجيان إلى أكثر من 4 ملايين سائح بمعدل إنفاق مرتفع، لافتة إلى أن الوزارة بالتعاون مع السفارة المصرية في اذربيچان ستعمل على زيادة تواجد مصر داخل هذا السوق، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملموسة في أعداد السائحين الأذربيجانيين الوافدين إلى مصر خاصة خلال عامي 2017 و2018.

وأكدت الوزيرة على حرص مصر على المشاركة بشكل أكبر فى المعارض السياحية بأذربيجان، مشيرة إلى أن مصر شاركت في المعرض الذي أقيم في ٢٠١٨ ، وأضافت أن مصر ستشارك بجناح أكبر العام القادم خاصة بعد تشغيل رحلات الطيران الجديدة.

كما أضافت أن الوزارة ستعمل على تنظيم حملات ترويجية مشتركة مع شركات سياحة أذربيجانية لتعريف الشعب الاذربيجاني بما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وأثرية، مشيرة إلى برنامج تحفيز الطيران الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران، وأن الرحلات القادمة من باكو إلى مصر يمكن أن تستفيد من هذا البرنامج مما سيساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين من أذربيچان إلى مصر.

وفى سؤال عن إمكانية تنظيم رحلات تعريفية للإعلاميين الأذربيجانيين لتعريفهم بمصر، أشارت الوزيرة إلي أن جزءا من الحملة الترويجية للوزارة يعتمد علي تنظيم رحلات تعريفية Fam Trips للإعلاميين من الدول المختلفة.

وعن السياحة الثقافية، أشارت الوزيرة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير عام 2020 والذي سيضم بين جنباته 100 ألف قطعة أثرية وسيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ أمون والتي يصل عددها الى 5000 قطعة أثرية، موضحة أن الترويج لافتتاح المتحف الكبير هو أحد الركائز الأساسية لمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

كما أشارت الوزيرة إلي أن قرب مطار سفنكس من المتحف الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة سيتيح فرصة أمام السائحين للمزج بين السياحة الشاطئية والثقافية، مشيرة إلي أنه تم افتتاحه مؤخرا افتتاح تجربيي، لافتة إلي جاهزيته حاليا لاستقبال الرحلات الخارجية والداخلية، وقالت إنه من المقرر افتتاح متاحف أخري خلال الفترة القادمة مثل المتحف القومي للحضارة المصرية التي سيضم العديد من القطع الأثرية.

وفي سؤال عن تناسب الأسعار بالمقصد المصري بالنسبة للسائح الاذربيجاني؛ أشارت الوزيرة اإلي أن تسيير خطوط الطيران من باكو إلى القاهرة وشرم الشيخ سيجعل مصر قريبة بالنسبة للسائح الأذربيجاني، مضيفة أن مصر تتميز بتنوع منتجاتها السياحية التي تتناسب مع كافة شرائح السائحين مع اختلاف معدل انفاقهم.

كما أكدت الوزيرة علي الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر، مشيرة إلي حرص الحكومة المصرية علي الاستثمار في المجال الأمني، مشيرة إلي حصول مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، وذلك تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، لافتة إلي أن الزيادة الملحوظة التي يشهدها القطاع السياحي تؤكد علي أمن وأمان المقصد السياحي المصري.















