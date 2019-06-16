وزارة قطاع الأعمال: نستهدف مضاعفة حجم أعمال شركات المقاولات الحكومية 10 أضعاف

كتب أحمد حسن

أكدت وزارة قطاع الأعمال، أنها تمتلك شركات عريقة في مجالات التطوير العقاري والاستشارات والمقاولات، مشيرة إلي الدور الهام لاتحادات المقاولات على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط في صنع التحالفات بين الدول لخدمة أهداف التنمية الشاملة‪.

ولفتت إلى تواجد شركات المقاولات الحكومية في بعض الدول العربية والأفريقية مدعومة بالبنوك المحلية، مؤكدة أن الوزارة لدها خطة لمضاعفة حجم الأعمال الحالية 10 أضعاف عن الموجود حاليا عقب إعادة الهيكلة.

وأضافت الوزارة، أن هناك اتجاه قوي حاليا لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، خاصة شركات المقاولات لتعظيم كفاءة الشركات وإدارة الأصول، لافتة إلى تأسيس شركة متخصصة في إدارة الأصول ولكنها حتى الآن لم تصل إلى 10% من الأهداف المطلوبة منها‪.

وحول طرح الشركات بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، أكدت الوزارة على أن طرح شركات العقارات سيتم بعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة وجني ثمارها وتحقيق النتائج‪.