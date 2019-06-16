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وزارة السياحة: تنظيم رحلات تعريفية لوفود إعلامية من أذربيچان للترويج للمقاصد المصرية

الأحد، 16 يونيو 2019 03:36 م
وزارة السياحة: تنظيم رحلات تعريفية لوفود إعلامية من أذربيچان للترويج للمقاصد المصرية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان

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التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم في حضور السفير عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدي أذربيجان، بممثلي الشركة السياحية الكازاخستانية والتي تقوم بتنظيم رحلات طيران من اذربيجان وكازاخستان وأوزباكستان إلي مدينة شرم الشيخ، وهي الشركة المسئولة عن تنظيم أولى الرحلات من باكو إلى شرم الشيخ في 18 يوليو المقبل، بعد إعادة تسيير خط الطيران بين المدينتين.

وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل التعاون بين الشركة والوزارة لتنظيم حملات ترويجية مشتركة، لتعريف السوق الأذربيچاني بالمقومات السياحية والأثرية الفريدة التي تتمتع بها مصر، واستعرضت الوزيرة برنامج تحفيز الطيران الجديد، وأبدى ممثلو الشركة رغبتهم في الاستفادة من هذا البرنامج لزيادة أعداد السائحين الوافدين من الدول التي تعمل بها الشركة إلى مصر.

وجاء ذلك اللقاء بعد الإعلان عن إعادة تسيير رحلة شارتر من باكو إلي القاهرة اعتباراً من 8 يوليو القادم ورحلة أخرى إلي مدينة شرم الشيخ اعتباراً من 18 يوليو 2019 في المؤتمر الصحفي الذي حضرته الوزيرة أمس، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها الدكتورة رانيا المشاط لدولة أذربيجان للمشاركة في فعاليات أعمال الجلسة الـ 110 للمجلس التنفيذي التابعة لمنظمة السياحة العالمية المنعقد في العاصمة الاذربيجانية باكو خلال الفترة من 16 إلي 18 يونية الجاري.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعمل على تنظيم رحلة تعريفية لوفد إعلامي من أذربيچان في أول رحلة تصل من باكو إلى شرم الشيخ، وخلال اللقاء أكد ممثلو الشركة أن هناك إقبالا كبيرا على زيارة مصر من قبل عملاء الشركة، مشيرين إلى أن الشركة قامت ببيع ما يقرب من 75% من الرحلات إلى مصر فور الإعلان عنها.

ومن ناحيته أكد السفير عادل إبراهيم على أهمية خط الطيران الجديد فى دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من أذربيجان، لافتا إلى أهمية الترويج الجيد داخل أذربيجان لهذا الخط الجديد حتى لا يتوقف مرة أخرى.

 

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وزارة السياحة

اذربيجان

طيران شارتر

شرم الشيخ

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