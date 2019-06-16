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وزارة السياحة تشارك اليوم فى المجلس التنفيذى للمنظمة العالمية بأذربيجان

الأحد، 16 يونيو 2019 05:00 ص
وزارة السياحة تشارك اليوم فى المجلس التنفيذى للمنظمة العالمية بأذربيجان وزارة السياحة
كتبت آمال رسلان

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تشارك اليوم وزارة السياحة فى أعمال الجلسة (110) للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية الذى ينعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجارى بالعاصمة الأذربيجانية باكو، كمتحدث رئيسى فى جلسة نقاشية بعنوان "حماية تراثنا: الاستدامة الاجتماعية والثقافية والبيئية".

وأكدت الوزارة على عمق العلاقات بين مصر وأذربيچان، كما أكدت على أهمية هذه الزيارة فى تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والجهات والمؤسسات الدولية لتطوير صناعة السياحة ومنها منظمة السياحة العالمية التى لها دور كبير فى خدمة قطاع السياحة العالمى وتعزيز التعاون السياحى بين البلدان السياحية وبعضها البعض، مشيرة إلى إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع كافة المؤسسات الدولية، وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى فى برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة نوفمبر الماضى.

جدير بالذكر أن مصر تشغل عضوية المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية والذى يتكون من 35 دولة، ورئيس المجلس التنفيذى الحالى هى دولة زامبيا، والنائب الأول للرئيس هى الأرجنتين والنائب الثانى للرئيس هى تايلاند، ويجتمع المجلس مرتين سنوياً، وتتمثل مهمة المجلس فى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بالتشاور مع الأمين العام، لتنفيذ قراراته وتوصياته الصادرة عن الجمعية وتقديم تقرير بذلك إلى الجمعية العامة.

وقد استضافت مصر اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية مرتين على التوالى الأولى فى مايو 2018 بمدينة شرم الشيخ، والأخرى فى مدينة القاهرة فى مارس 2019، والتى أهدى خلالها زوراب بولوليكاشفيلى أمين عام منظمة السياحة العالمية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، درعا من المنظمة تقديرا منها لدعمه الفعال للسياحة من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، وإسهامه فى استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

 


التنمية المستدامة

وزارة السياحة

اذربيجان

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