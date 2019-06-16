وزارة الدفاع البريطانية توضح علاقة نشر قواتها فى الخليج بحادث ناقلتى النفط

كتب بلال رمضان

نفت وزارة الدفاع البريطانية التقارير الواردة فى وسائل الإعلام البريطانية، والتى ادعت أن قوات مشاة البحرية الملكية أرسلت إلى الخليج لحماية السفن الحربية البريطانية، فى أعقاب الهجوم على ناقلتى النفط فى خليج عُمان، الخميس.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع فى تصريحات لـCNN: "هذا نشر تدريبى مخطط له مسبقًا ولا يرتبط بأى حال بالوضع المستمر فى خليج عمان".

وكانت تقارير صحفية فى المملكة المتحدة، قالت، صباح الأحد، أن بريطانيا قررت إرسال قوات خاصة من مشاة البحرية الملكية للقيام بدوريات فى مياه الخليج بعد الهجمات التى استهدفت ناقلات نفط فى المنطقة، لتأمين السفن البريطانية التى تمر فى الخليج.

وقال وزير الدفاع البريطانى توبياس إلوود، الأحد، إن التوترات السياسية فى منطقة الخليج مع إيران أصبحت تشكل مصدر قلق لبلاده، مشيرًا فى مقابلته فى برنامج صوفى ريدج على قناة سكاى نيوز، إلى أن المملكة المتحدة "مصممة على حماية أصولنا فى المنطقة".

وأوضح وزير الدفاع البريطانى أنه يتفهم إحباطات إيران الناتجة عن إلغاء الاتفاق النووي، مؤكدا أن ذلك لا يمنح لإيران الحق فى مهاجمة السفن فى منطقة الخليج.

وكانت الخارجية البريطانية، استدعت السفير البريطانى لديها، للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت والتى اتهم فيها إيران بتدبير الهجوم على ناقلتى النفط فى خليج عُمان، الخميس الماضى.