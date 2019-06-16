واعظات الأوقاف فى مدينة الجلالة الأسبوع المقبل

عقب زيارة لوفد الأوقاف، اليوم الأحد، ضم عدد كبير من قيادات الأوقاف وعلمائها لمدينة الجلالة المبهرة طبيعة وإنشاء، بكل ما تعنيه الكلمة من معان، مؤكدة أن واعظات الوزارة سيكن فى مدينة الجلالة الأسبوع القادم، مضيفة أنه ما رأيناه يلهب حماس كل وطنى للعمل بجد.

نسقت وزارة الأوقاف، مع إدارة المدينة بشأن ترتيب زيارة خاصة لواعظات الأوقاف ليقفن بأنفسهن على ما يجري على أرض مصر العزيزة من إنجازات نفخر بها جميعا، تلك الإنجازات التى تلهب حماس كل وطنى مخلص محب لوطنه ساع بجد للعمل على تقدمه ورقية.