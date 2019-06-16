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هيئة النقل العام تبدأ بيع اشتراكات خطوط بطولة أفريقيا بـ5 منافذ

الأحد، 16 يونيو 2019 12:25 م
هيئة النقل العام تبدأ بيع اشتراكات خطوط بطولة أفريقيا بـ5 منافذ اشتراك هيئة النقل العام لأمم إفريقيا
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت هيئة النقل العام اليوم الأحد، فتح منافذ لبيع الاشتراكات الجديدة الخاصة بخطوط بطولة كأس الأمم الأفريقية التى يبدأ تشغيلها خلال أيام، بالتزامن مع بدء البطولة الأفريقية.

من جانبه، أوضح اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الاشتراكات الجديدة مخفضة بنسبة كبيرة للجمهور طوال فترة البطولة، مشيرا إلى أن المشترك يسدد 75 جنيها فقط، بدلا من 190 جنيها، ليتمكن المشجع من ركوب كل الخطوط التى تربط أماكن إقامة المباريات بجميع المناطق، لافتا إلى أنه يسمح للجميع شراء الاشتراكات الجديدة "مصريين أو أجانب".

وأضاف رئيس هيئة النقل العام لـ"اليوم السابع"، أنه تم فتح اليوم 5 منافذ لبيع الاشتراك الجديد، وهى "مكتب الاشتراكات بموقف العباسية، ومكتب الاشتراكات بموقف المظلات، ومكتب ناظر المحطة بموقف العتبة، ومكتب ناظر المحطة فى موقف المنيب، ومكتب ناظر المحطة فى موقف عبد المنعم رياض، مشيرا إلى أن ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة التخفيف على الجمهور، والعمل على تقديم خدمة مميزة له.

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة خصصت خطوط جديدة لخدمة البطولة تربط كل ميادين العاصمة باستاد القاهرة واستادات إقامة المباريات، وسيتم مضاعفة عدد السيارات على هذه الخطوط حسب الحاجة، مشيرا إلى أن هناك تجهيزات خاصة بالبطولة.


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النقل العام

بطولة افريقيا

كاس الامم

الكان

اشتراكات هيئة النقل العام

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