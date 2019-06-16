هانى عبدالجابر: ملف التنمية الزراعية يشغل حيزا كبيرا في الخطة التنموية لمحافظة بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على أن ملف التنمية الزراعية يشغل حيزا كبيرا في الخطة التنموية للمحافظة التي يتم من خلالها ترجمة خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية في مختلف المجالات وفي كافة القطاعات

جاء ذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين، الذي نظمته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت شعار "نحو تطوير السياسات والاقتصاديات الزراعية وتمكين الحلول التكنولوجية".

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المحافظة تحتضن مركز بحوث سدس وهو مركز بحثي هام يلقى كل الدعم بالتنسيق مع وزارة الزراعة من خلال العمل على خروج الأبحاث والتجارب حيز التطبيق لمساعدة المزراعين على زراعة أكثر جودة وأعلى انتاجية، موضحا نجاح إحدى التجارب الرائدة التي استهدفت انتاج سلالات من تقاوي الفول مقاومة للأمراض، ويمثل ذلك دفعة متميزة في توفير المحاصيل الإستراتيجية التي تستورد منها الدولة من الخارج بكميات كبيرة مثل الفول البلدي والقمح

وأثنى عبد الجابر على نتائج التعاون المشترك مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية " إيفاد " وخاصة مشروع "برايم"، خاصة وأن تلك الجهود تتسق مع رؤية الدولة في مجال تقليل الفاقد من مياه الري من خلال دعم الأنظمة الحديثة في الري والسعي إلى تطوير الري الحقلي، مشيراً إلى دعم المحافظة بكافة السبل للتوسع في مشروع تطوير الري الحقلي "أوفيدو" للاستفادة من عوائده ونتائجه الإيجابية على الزراعة والمزارعين بالمحافظة لافتا أنه استقبل "في نوفمبر الماضي" وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير الري الحقلي "أوفيدو" الذي يتم تنفيذه بقرى: شريف باشا ومنقريش والشناوية ، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات التي يمكن التعاون فيها لتحقيق تنمية زراعية ذات نتائج ملموسة على منظومة بأكملها