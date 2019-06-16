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نيوزيلندا تحذر من تسونامى إثر زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر

الأحد، 16 يونيو 2019 08:21 ص
نيوزيلندا تحذر من تسونامى إثر زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر تسونامى - أرشيفية
أ ش أ

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أصدرت السلطات النيوزيلندية، اليوم الأحد، تحذيرا من خطر حدوث أمواج مد عالية (تسونامى) جراء زلزال عنيف بلغت قوته 7.4 درجة فى عرض البحر بالقرب من جزر كرمادك فى أرخبيل تونجا غير المأهول الواقع شمال شرقى البلاد.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن الدفاع المدنى النيوزيلندى بث هذا التحذير من التسونامى بعد إعلان المعهد الأمريكى للمسح الجيولوجى أن زلزالا عنيفا بقوة 7.4 درجة وقع على عمق 34 كم وعلى بعد حوالى 928 كيلومترا شمال شرقى مدينة تاورانجا النيوزيلندية فى الجزيرة الشمالية.

وأوضح الدفاع المدنى، أنه من المتوقع حدوث تيارات قوية وخطيرة بشكل غير معتاد وأمواج عالية بالقرب من الشاطئ، مما يهدد الأنشطة على الشواطئ وفى الموانئ وفى مصبات الأنهار وكذلك أيضا الملاحة فى القوارب الصغيرة.

 


زلزال فى المحيط الهادئ

السلطات النيوزيلندية

الدفاع المدنى النيوزيلندى

تسونامى فى نيوزيلندا

المعهد الامريكى للمسح الجيولوجى

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