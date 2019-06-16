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"نيابة الشرقية" تصرح بدفن جثة طفل واقعة انهيار سور بقرية طوخ

الأحد، 16 يونيو 2019 09:28 م
"نيابة الشرقية" تصرح بدفن جثة طفل واقعة انهيار سور بقرية طوخ جثة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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صرحت نيابة أبوكبير بالشرقية، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بدفن  جثة الطفل "يوسف محمد"  الذى توفي مساء اليوم، متأثرا بإصابته إثر انهيار جزء من جدار سور منزل بقرية "طوخ القراموص" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة..

 تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانهيار جزء من سور بقرية "طوخ القراموص" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، ما أسفر عن مصرع " يوسف محمد هاشم" 9 سنوات،  طفل وإصابة " عادل ربيع محمد عبد الله " 6 سنوات، و" عمر عبد القادر سيد جمال " 8 سنوات، آخرين بكدمات وجروح بالغة بمُختلف أنحاء الجسد..

وتبين أنه حال قيام سائق جرار بحفر مشروع للصرف بالقرية صدم السور وتسبب في انهيار جزء منه سقط علي الأطفال مما اسفر عن مصرع طفل واصابة 2، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها في مشرحة مستشفى "أبو كبير" المركزي، وتحويل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


الشرقية

مركز ابوكبير

انهيار سور

طوخ

تصريح دفن

النيابة

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