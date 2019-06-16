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ننشر صادرات 11 محصولا للخضر والفاكهة.. والموالح ولبطاطس والبصل فى المقدمة

الأحد، 16 يونيو 2019 01:52 م
ننشر صادرات 11 محصولا للخضر والفاكهة.. والموالح ولبطاطس والبصل فى المقدمة خضروات - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر " اليوم السابع"، إجمالى أهم صادرات 11 محصول من منتجات الخضر والفاكهة، بناء على تقرير رسمى صادر من الإدارة المركزية للحجر الزراعى خلال الفترة من الأول من يناير 2019، حتى 12 من الشهر الجارى.

بلغت صادرات الخضر والفاكهة 3 ملايين و654 ألفا و942 طنا.. وهى كالاتى:- 

صادرات الموالح بلغت مليون و618 ألفا و346 طنا لتحتل المركز الأول.

تصدير 656 ألفا و588 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

تصدير 229 ألفا و125 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات

احتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 28 ألفا و289 طنا.

واحتلت الفراولة على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 24 ألفا و475 طنا.

وصادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 15 ألفا و725 طنا.

 احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالى 11 ألف طن .

المركز الثامن الجوافة بإجمالى 6695 طنا.

وحصل الرمان على المركز التاسع  بإجمالى كمية بلغت 3177 طنا.

حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر بإجمالى 4817 طنا للفلفل و4132 طنا للخيار.


الصادرات الزراعية

المنتجات الزراعية

البطاطس

الموالح

الفلفل

الحجر الزراعى

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