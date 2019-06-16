ننشر أسماء الفائزين فى انتخابات الغرفة التجارية بالغربية

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

انتهت اللجنه القضائية المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، من فرز أصوات الناخبين على مستوى مراكز المحافظة الـ8.

وأسفر فرز الأصوات، عن فوز كل من صلاح أنور الكمونى بحصوله على 1650 صوتا، وفوز أبو شادى السيد إسماعيل بحصوله على 1631 صوتا، وإبراهيم جابر أبو سمك بحصوله على 1614 صوتا، وفوز صلاح محمد عفيفي بحصوله على 1590 صوتا، وأمين إسماعيل غديه بحصوله على 1583 صوتا.

كما فاز محمد جابر أحمد الزهيرى، بحصوله على 1552صوتا، ولطفى إبراهيم الدسوقى بحصوله على 1552صوتا، وفوز محمد أنور محمد مصلح، بحصوله على 1547 صوتا.

وبلغ عدد أصوات أعضاء الجمعية العمومية 39 ألف و547 صوتا، وعدد الأصوات الصحيحة 1762صوتا، وجملة الأصوات الباطلة 163صوتا، وبلغ عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم 14 ألف و256 ناخبا.