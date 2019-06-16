نقيب الزبالين يلتقى رئيس جهاز المخلفات للمناقشة حول منظومة النظافة الجديدة

قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إنه التقى مساء اليوم، الأحد، الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز إدارة المخلفات، وذلك لبحث والمناقشة بشأن منظومة النظافة الجديدة.

وأوضح المقدس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات الخاصة بنظافة القاهرة الكبرى، وخاصة منطقة شمال القاهرة، التى سينتهى عقد الشركة الأجنبية فيه 30 يونيه الجارى، حيث تعهد بإحضار متعهدين لتغطية تلك المنطقة.

وطالب بزيادة أعداد سيارات هيئة نظافة القاهرة بالمنطقة وعمال النظافة، لرفع كفاءة المنظومة بها، مشيرا إلى أن مسئولية الزبالين تقتصر علي جمع القمامة من المنازل، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع غدا الأثنين، بوزارة البيئة، استكمالا لاجتماع اليوم.