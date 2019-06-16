سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 10:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب الزبالين يلتقى رئيس جهاز المخلفات للمناقشة حول منظومة النظافة الجديدة

الأحد، 16 يونيو 2019 08:40 م
نقيب الزبالين يلتقى رئيس جهاز المخلفات للمناقشة حول منظومة النظافة الجديدة نقيب الزبالين يلتقى رئيس جهاز المخلفات
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إنه التقى مساء اليوم، الأحد، الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز إدارة المخلفات، وذلك لبحث والمناقشة بشأن منظومة النظافة الجديدة.
 
وأوضح المقدس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات الخاصة بنظافة القاهرة الكبرى، وخاصة منطقة شمال القاهرة، التى سينتهى عقد الشركة الأجنبية فيه 30 يونيه الجارى، حيث تعهد بإحضار متعهدين لتغطية تلك المنطقة.
 
وطالب بزيادة أعداد سيارات هيئة نظافة القاهرة بالمنطقة وعمال النظافة، لرفع كفاءة المنظومة بها، مشيرا إلى أن مسئولية الزبالين تقتصر علي جمع القمامة من المنازل، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع غدا الأثنين، بوزارة البيئة، استكمالا لاجتماع اليوم. 
 
 

 


نقابة الزبالين

شحاتة المقدس

منظومة النظافة الجديدة

جهاز المخلفات

النظافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التنمية المحلية: 724 فريق ميدانى لمتابعة منظومة النظافة فى المحافظات يوميًا

الخميس، 13 يونيو 2019 06:07 م

تطوير مصنعى تدوير قمامة فى بيلا وسيدى سالم بكفر الشيخ ضمن منظومة النظافة الجديدة

الخميس، 16 مايو 2019 11:33 ص

مصر نظيفة.. وزير التنمية المحلية: عرض التصور النهائى لمنظومة النظافة على رئيس الوزراء قريبا.. شعراوى: رفع 18.8مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر وزراعة 73500 شجرة مثمرة بـ11محافظة.. و200مليون جنيه لصيانة معدات النظافة

السبت، 30 مارس 2019 03:30 م

رئيس الوزراء يبحث جهود تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات فى المحافظات

الإثنين، 11 مارس 2019 10:18 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة