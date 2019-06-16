موريتانيا تعلن استدعاء أفراد القوات المسلحة للمشاركة فى انتخابات 22 يونيو

كتبت - هناء أبو العز

أوضح بيان لوزارة الداخلية واللامركزية، فى موريتانيا، أنه طبقا لمرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية، يستدعى أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن المسجلين على اللائحة الانتخابية يوم السبت 22 يونيو 2019 لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي حالة الإعادة يوم السبت 06 يوليو 2019، شأنهم في ذلك شأن الناخبين.

وجاء في البيان الذي حصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه" بموجب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية تلغي ترتيبات الفقرة (2) من المادة الأولى من المرسوم 185 -2019الصادر بتاريخ 16 أبريل 2019 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية حيث يصبح تاريخ استدعاء أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن المسجلين على اللائحة الانتخابية يوم السبت 22 يونيو 2019 وفي حالة شوط ثان يوم السبت 06 يوليو 2019 من أجل انتخاب رئيس الجمهورية شأنهم في ذلك شأن هيئة الناخبين.