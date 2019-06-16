سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 06:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

موريتانيا تعلن استدعاء أفراد القوات المسلحة للمشاركة فى انتخابات 22 يونيو

الأحد، 16 يونيو 2019 06:31 م
موريتانيا تعلن استدعاء أفراد القوات المسلحة للمشاركة فى انتخابات 22 يونيو موريتانيا
كتبت - هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضح بيان لوزارة الداخلية واللامركزية، فى موريتانيا،  أنه طبقا لمرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية،  يستدعى أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن المسجلين على اللائحة الانتخابية يوم السبت 22 يونيو 2019 لانتخاب رئيس الجمهورية،  وفي حالة الإعادة  يوم السبت 06 يوليو 2019، شأنهم في ذلك شأن الناخبين.
 
وجاء في البيان الذي حصلت  الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه" بموجب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية  تلغي ترتيبات الفقرة (2) من المادة الأولى من المرسوم 185 -2019الصادر بتاريخ 16 أبريل 2019 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية حيث يصبح تاريخ استدعاء أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن المسجلين على اللائحة الانتخابية يوم السبت 22 يونيو 2019 وفي حالة شوط ثان يوم السبت 06 يوليو 2019 من أجل انتخاب رئيس الجمهورية شأنهم في ذلك شأن هيئة الناخبين.
 

موريتانيا

انتخابات موريتانيا

القوات المسلحة

وزارة الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كل ما تريد معرفته عن منتخبات المجموعة الخامسة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.. تونس تبحث عن ثانى الألقاب فى مهمة محفوفة بالمخاطر.. موريتانيا تسجل الظهور الأول.. نسور مالى تسعى للتحليق.. وأنجولا للتمثيل المشرف

الأحد، 16 يونيو 2019 03:02 م

منتخب موريتانيا يصل القاهرة الأربعاء المقبل للمشاركة فى امم افريقيا

الأحد، 16 يونيو 2019 01:06 م

الأمن والاستقرار والإصلاحات الاقتصادية تتصدر وعود المرشحين لرئاسة موريتانيا

السبت، 15 يونيو 2019 01:00 م

أمم أفريقيا 2019.. موريتانيا تهزم مدغشقر 3 / 1 وديا

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:54 م

موريتانيا تستنكر الاعتداء على مطار ابها السعودى

الخميس، 13 يونيو 2019 07:16 م

60 موريتانيًا على متن طائرة خاصة للمشاركة فى مهرجان ثقافى بالمغرب

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة