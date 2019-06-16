منظمة خريجى الأزهر تستضيف أئمة ودعاة إثيوبيا للتدريب على "تفكيك الفكر المتطرف"

انطلقت بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أعمال الدورة التدريبية لأئمة ودعاة إثيوبيا، التى يشارك فيها 13 خطيباً من مختلف المدن ،للتدريب على تفكيك الفكر المتطرف ونشر الوسطية والإعتدال وقبول الآخر، فى إطار تخصيص المنظمة لـ 2019 ليكون عاما لإفريقيا.

ويأتى برنامج الدورة، الذى يشهد إقبالاً كبيرًا وحرصاً من جانب العديد من دول أوروبا وإفريقيا للاستفادة من خبرات المنظمة في بيان المنهج الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة.

وتتضمن الدورة، التى يحاضر فيها كبار علماء الأزهر الشريف، العديد من المحاور الرئيسية، من بينها، وسطية الأزهر ومواجهة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة التعايش السلمى والحوار، إبراز سماحة الإسلام وتعاليمه التى تحض على الإعتدال والبعد عن الغلو.

وتهدف الدورة إلى تحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة وتقديم رؤية متكاملة ومنهجية تساعد الدعاة على فهم قضية التطرف من كافة الجوانب، وتأهيل خطباء المساجد للإرتقاء بالمستوى العلمى والشرعى نشر قيم التسامح.