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مميش: عبور 44 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.9 مليون طن

الأحد، 16 يونيو 2019 11:39 ص
مميش: عبور 44 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.9 مليون طن قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد، عبور 44 سفينة، بحمولة 2.9 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "CMA CGM dejima" التى ترفع علم مالطا، بحمولة 184 ألف طن، قادمة من فرنسا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 16 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 900 ألف طن، أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات " COSCO SHIPPING CAPRICORN"، التى ترفع علم هونج كونج بحمولة 202 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى اليونان.

 

 


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