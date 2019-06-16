مقتل 34 شخصا فى هجوم مسلح على قرى فى نيجيريا

(رويترز)

قالت الشرطة النيجيرية، اليوم الأحد، إن عصابة مسلحة قتلت 34 شخصا على الأقل فى هجمات على قرى بشمال غرب نيجيريا، ضمن موجة عنف تحمل الحكومة قطاع الطرق المسؤولية عنها.

وقتل مئات الأشخاص فى الشمال الغربى هذا العام، مما يزيد المصاعب الأمنية فى بلد يشهد تمرد إسلاميين متشددين فى شماله الشرقى وصراعات وحشية بين المزارعين والرعاة فى ولايات الوسط.

وقال محمد شيهو المتحدث باسم الشرطة فى ولاية زمفارا إن العصابة المسلحة وصلت إلى القرى التى لا تتمتع بحماية ليل الجمعة وقتلت 34 شخصا.

وقال سكان إحدى القرى لرويترز إن المهاجمين فروا، وقال شيهو شنكافى "سمعنا طلقا ناريا ورأينا أشخاصا يركضون بحثا عن ملاذ آمن بينما يلاحقهم رجال على دراجات نارية".

وأضاف "احتمينا ببيت قريب على الفور وبعد أن انتهى قطاع الطرق من القتل توجهوا إلى قرية مجاورة" مضيفا أنه أحصى 12 جثة فى قريته وحدها.

وقال شنكافى وشاهدان آخران إن العصابة فرت دون مقاومة لعدم وجود رجال أمن فى المنطقة وإن الشرطة جاءت بعد ساعات وقوع من المذبحة.