مقتل 20 مسلحا فى عملية مشتركة للجيشين المالى والفرنسى

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أعلن الجيش المالي مقتل نحو 20 مسلحا شمال شرقي البلاد، في عملية عسكرية مشتركة بين وحداته وأخرى من "قوة برخان" الفرنسية لمكافحة الإرهاب في الساحل.

وذكر الجيش المالي ـ في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد ـ "أنه تم تصفية 20 إرهابيا في عملية مشتركة بين القوات المسلحة المالية وقوة برخان في منطقة أكابار بمقاطعة ميناكا".

ولم يقدم الجيش أي تفاصيل أخرى عن العملية أو المسلحين الذين استهدفوا خلالها، لكنها جماعة متطرفة تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" تنشط في منطقة ميناكا وعلى الجانب الآخر من الحدود مع النيجر.

كانت هذه الجماعة تبنت استهداف كمين لقوة أمريكية - نيجرية في مدينة تونجو بالنيجر في أكتوبر عام 2017 ، ما أسفر عن مقتل 8 جنود هم 4 أمريكيين و4 نيجيريين.