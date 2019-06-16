مقتل عنصر إجرامى وضبط 2 آخرين فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ الدقهلية شريف الديب

لقى عنصر إجرامى مصرعه، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن، وتم ضبط 2 آخرين بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بالدقهلية.

نجحت أجهزة الأمن عقب تبادل لإطلاق النيران فى ضبط 3 من العناصر الإجرامية الخطرة من المتاجرين فى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص، وذلك أثناء اختبائهم بالزراعات بمركز ميت غمر بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية قيام 3 من العناصر الإجرامية الخطرة بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة المركز (سبق اتهام أحدهم فى 15 قضية متنوعة "مخدرات ، بلطجة ، سرقة متنوعة ، سرقة وسائل نقل ، سلاح أبيض" ، ومطلوب ضبطه لاتهامه فى واقعة إطلاق عيار نارى تجاه مزارع، وإصابته لوجود خلافات بينهما، كما سبق اتهام الاثنين الآخرين فى 23 قضية متنوعة "مخدرات ، بلطجة ، سرقة متنوعة ، سرقة مسكن ، سلاح أبيض ، آداب عامة").

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بحملة أمنية مكبرة بمكان اختبائهم بالزراعات بدائرة المركز، وأثناء شعورهم بالقوات قامت العناصر الإجرامية بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، والتى قامت بدورها بمبادلتهم، وأسفر ذلك عن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- طبنجة و21 طلقة مختلفة الأعيرة- كمية من نبات البانجو المخدر وزنت قرابة20 كيلو جرام.

وتبين إصابة أحد العناصر الإجرامية "سبق إتهامه فى إحدى القضايا" كان برفقتهم بطلق نارى بالصدر، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، إلا أنه توفى لدى وصوله للمستشفى متأثراً بإصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.