مفتى الجمهورية يستقبل إمام مسجد نيوزيلاندا الذى شهد الأحداث الإرهابية

وأكد المفتى خلال اللقاء أن الوجود الإسلامى اليوم في الغرب ليس وجودًا طارئًا أو استثنائيًّا، ولم يعد مجرد جماعات مهاجرة للعمل لا تلبث أن تعود إلى بلدانها، بل أصبح جزءًا من النسيج الاجتماعى لسكان تلك البلاد.

وأضاف مفتى الجمهورية أن المسلمين فى نيوزيلاندا وغيرها من الدول الغربية يمكن أن يمثلوا هناك حلقة وصل للحوار الحضاري والتواصل الثقافي والفهم والاستيعاب المشترك، دون ذوبان، أو فرض أنماط ثقافية ودينية معينة على أصحاب المعتقد من الجانبين.

وأبدى المفتى استعداد دار الإفتاء لتقديم كافة أشكال الدعم العلمى والشرعى للجالية المسلمة فى نيوزيلاندا، كما زود إمام المسجد بإصدارات دار الإفتاء المصرية.

من جانبه أعرب إمام المسجد النيوزيلاندى عن خالص شكره على دعم دار الإفتاء للمسلمين هناك، مؤكدًا أن هذا الحادث -رغم بشاعته- قد لفت الأنظار إلى المسلمين هناك.

وأشار إلى أن موقف الحكومة النيوزيلاندية كان إيجابيًّا بشكل كبير، مشيدًا بحسن إدارتها للأزمة والعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.