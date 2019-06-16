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مفتى الجمهورية يستقبل إمام مسجد نيوزيلاندا الذى شهد الأحداث الإرهابية

الأحد، 16 يونيو 2019 01:22 م
مفتى الجمهورية يستقبل إمام مسجد نيوزيلاندا الذى شهد الأحداث الإرهابية مفتى الجمهورية مع إمام مسجد نيوزيلاندا الذى شهد حادث الاعتداء الإرهابى على مسجد
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية ، في مكتبه ظهر اليوم الشيخ جمال فودة إمام مسجد النور في نيوزيلاندا الذي تعرض للأحداث الإرهابية مؤخرًا.
 
وأكد المفتى خلال اللقاء أن الوجود الإسلامى اليوم في الغرب ليس وجودًا طارئًا أو استثنائيًّا، ولم يعد مجرد جماعات مهاجرة للعمل لا تلبث أن تعود إلى بلدانها، بل أصبح جزءًا من النسيج الاجتماعى لسكان تلك البلاد.
 
وأضاف مفتى الجمهورية أن المسلمين فى نيوزيلاندا وغيرها من الدول الغربية يمكن أن يمثلوا هناك حلقة وصل للحوار الحضاري والتواصل الثقافي والفهم والاستيعاب المشترك، دون ذوبان، أو فرض أنماط ثقافية ودينية معينة على أصحاب المعتقد من الجانبين.
 
وأبدى المفتى استعداد دار الإفتاء لتقديم كافة أشكال الدعم العلمى والشرعى للجالية المسلمة فى نيوزيلاندا، كما زود إمام المسجد بإصدارات دار الإفتاء المصرية.
 
من جانبه أعرب إمام المسجد النيوزيلاندى عن خالص شكره على دعم دار الإفتاء للمسلمين هناك، مؤكدًا أن هذا الحادث -رغم بشاعته- قد لفت الأنظار إلى المسلمين هناك.
 
وأشار إلى أن موقف الحكومة النيوزيلاندية كان إيجابيًّا بشكل كبير، مشيدًا بحسن إدارتها للأزمة والعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
 
 
 

 


دار الافتاء

مفتى الجمهورية

امام مسجد النور

نيوزيلاندا

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