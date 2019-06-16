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"مظاهر التيسير فى الحج"محاضرة لأوقاف الإسكندرية

الأحد، 16 يونيو 2019 02:52 م
"مظاهر التيسير فى الحج"محاضرة لأوقاف الإسكندرية جانب من المحاضرة
الإسكندرية أسماء على بدر

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القى الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة، محاضرة بعنوان "مظاهر التيسير في الحج"، بالتعاون مع المؤسسة القومية التيسير الحج والعمرة ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لتثقيف المشرفين بمحافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، ضمن جهود مديرية أوقاف الأسكندرية وتشابكها مع المؤسسات

وتحدث الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة، عن واجب الوقت في أداء فريضة الحج وهو التيسير الذي يرفع المشقة ويدفع الحرج ويحافظ على الأرواح، لقد قال القرآن(وما جعل عليكم في الدين من حرج )، و( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )، وقعد الفقهاء بقولهم ( الأمر إذا ضاق اتسع )، وعليه فقد مال للرأي الذي يقول بأن جده تعد ميقاتا وهو نوع من التيسير على ركاب الطائرات الذين يأتون من بلاد حارة وأخرى بارده، وكما مال إلى سنية الوضوء في الطواف لا وجوبه وذلك لعدم كفاية أدلة الوجوب ووقف الحديث على ابن عباس كما أن الزحام الشديد يستدعي إكمال الطواف لمن فقد وضوءه

وأضاف أنه أصبح من المتحتم لتنفيذ رمي الجمرات أن يتسع الوقت للرمي اليوم كله كما ينبغي التوسع في الإنابة خاصة بحق النساء والمرضى وأصحاب الأعذار

ورجح سنية المبيت بمنى وهو الرأي الذي ذهب اليه الإمام أبوحنيفة والحسن وأحد قولي الشافعي، وعلما بأن ملايين الحجيج المساحة المتبقية لهم بمنى تقريبا خمسة كم٢ مما يستحيل معه أن تتسع لهم ولخيامهم

ودارت الأسئلة عن أعمال يوم النحر وعن جواز التقديم والتأخير فيها، وبعد انتهاء المحاضرة تم الاتفاق على ان تقوم مديرية أوقاف الأسكندرية بتدريب الحجاج بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

 

 

 


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