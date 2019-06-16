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مصر تتوصل لتسوية مع إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعى توقف العمل به

الأحد، 16 يونيو 2019 11:08 م
مصر تتوصل لتسوية مع إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعى توقف العمل به غاز
قسم الاقتصاد

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أصدرت الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بيانا بشأن اتفاق التسوية مع هيئه كهرباء إسرائيل.
 
وقال البيان، إنه فى ضوء الحكم الصادر بتاريخ 4/12/2015 من غرفة التجارة الدولية (ICC)، ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بأحقية هيئه كهرباء إسرائيل فى الحصول على تعويضات تقدر بحوالى1.7 مليار دولار أمريكى، بالإضافة الي مبلغ الفوائد.
 
أضاف البيان، أنه حرصاً على توفير المناخ الجاذب للاستثمار، توصلت الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بمساندة ودعم الجهات الحكومية المعنية، إلى إتفاق ودى لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية و تخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى مبلغ تسوية قدره 500 مليون دولار أمريكى .
 
وقال البيان، إنه بتاريخ 16يونيو 2019، تم توقيع إتفاق التسوية من قبل الأطراف والتى تتضمن أهم النقاط التالية :  
1 بعد الوصول إلى تاريخ الإغلاق، تاريخ تفعيل إتفاق التسوية من قبل الأطراف ، سيتم تنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.
 
2. قيمة التسوية: مبلغ وقدره 500 مليون دولار أمريكي يتم سداده على مدار8 سنوات ونصف بواقع سداد مبلغ وقدره 60 مليون دولار كدفعة مقدمة فى تاريخ تفعيل إتفاق التسوية ، وسداد مبلغ وقدره 40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ تفعيل إتفاق التسوية ، وسداد المبلغ المتبقى بواقع عدد 16 قسط نصف سنوى بمبلغ وقدره 25 مليون دولار، سيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق إستصدار خطاب اعتماد مستندى من البنك الأهلى المصرى، وفقاً لإحكام القانون المصرى.
 
3. في حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين، وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقى تحت اتفاق التسوية من خلال طلب الإسراع بسداد المبلغ المتبقى من خلال الاعتماد المستندى البنكى الصادر لها، يحق لها انهاء اتفاق التسوية شريطة قيام هيئة كهرباء إسرائيل برد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب إتفاق التسوية.

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