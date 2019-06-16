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مصرع 4 أشخاص فى حريق ناقلة النفط ببحر قزوين

الأحد، 16 يونيو 2019 07:43 ص
مصرع 4 أشخاص فى حريق ناقلة النفط ببحر قزوين حريق ناقلة نفط
وكالات الأنباء

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أعلنت شركة "فولجكويه باروخودستفو" عن مصرع شخص آخر جراء حريق اندلع الثلاثاء الماضى على متن ناقلة نفط فى ميناء محج قلعة التجارى بداغستان (بحر قزوين) ليصل عدد ضحايا الحادث إلى 4 قتلى ،وجاء فى بيان صدر عن الشركة صاحبة ناقلة النفط ونشر على موقعها الرسمي: "قتل 4 أشخاص".

 

وكانت لجنة التحقيق المحلية أفادت فى وقت سابق بأن الحريق الذى اندلع على متن ناقلة النفط نجم عن انفجار خليط الغاز فى غرفة المحرك أثناء عملية نقل المنتجات النفطية منها ،وأدى الحادث إلى مقتل 3 أشخاص ونقل 3 مصابين إلى المستشفى.

 

من جانبه أعلن المدير العام للميناء، أليك عبد الحميدوف، أن الميناء يعمل بشكل نظامى بعد إطفاء الحريق فى ناقلة النفط. وكان داخل السفينة لحظة وقوع الانفجار نحو ألفى طن من النفط.


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