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مصرع 2 فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بالدقهلية

الأحد، 16 يونيو 2019 09:26 م
مصرع 2 فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بالدقهلية حادث تصادم - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى موظف وعامل بمركز الجهاز الهضمى بالمنصورة مصرعهما فى حادث تصادم على طريق أويش الحجر المنصورة بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية.
 
تلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنصورة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية على طريق اويش الحجر المنصورة
 
وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع كلا من محمد صبري 37 سنة موظف بمركز الجهاز الهضمي بالمنصورة، ومحمد زيدان 27 سنة، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفي الطوارئ بالمنصورة، وجاري تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

الدقهلية

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