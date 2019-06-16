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مصرع مواطن وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الأحد، 16 يونيو 2019 03:56 م
مصرع مواطن وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم إنقلاب سيارة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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لقى مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى، بعد نقطة التفتيش الأمنية بكوم أوشيم، بنحو 4 كيلو مترات فى اتجاه القاهرة، وتم نقل الجثة لمستشفى طامية المركزى والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ومصرع وإصابة 4 مواطنين، بطريق القاهرة/ الفيوم، بعد نقطة التفتيش الأمنية بكوم أوشيم، بنحو 4 كيلو فى اتجاه القاهرة.

انتقلت قوات الشرطة بالمركز إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب السيارة رقم 4717 "و س" ربع نقل، قيادة "حمدي.م.ع" (50 سنة- سائق)، ومقيم بسوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبرفقته كلا من "محمد صالح.م" (22 سنة-عامل)، "متوفي"، وشقيقه "عبدالحميد صالح.م" (13 سنة-عامل)، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ويقيما بسوهاج، و"وائل كمال.أ" (37 سنة-عامل)، ومقيم بالقليوبية، مصاب بخلع بالكتف الأيمن، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة أثناء تفاديه أحد المطبات أثناء السير مما أدى لانقلابها.

نقلت جثة المتوفى لمستشفى طامية المركزي، والمصابين لمستشفى الفيوم العام، وأزيلت أثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 9430 لسنة 2019 جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
 

 

 


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