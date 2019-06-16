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مصرع طفلين غرقا بترعة قرية اخناواي بطنطا

الأحد، 16 يونيو 2019 10:15 م
مصرع طفلين غرقا بترعة قرية اخناواي بطنطا انتشال جثه -ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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لقى طفلان، مقيمان قرية اخناواى مركز طنطا بمحافظة الغربية، مصرعهما غرقا، أثناء الاستحمام بالترعة، هربا من الحر.

 

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بغرق طفلين مقيمين قرية اخناواى مركز طنطا.

 

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين غرق طفلين يبلغان من العمر 10 سنوات، بعد أن نزلا إلى الترعة بالقرية، بغرض الاستحمام، إلا ان التيار جرفهما ولقيا حتفهما غرقا لعدم إجادتهما للسباحة، وتم انتشال الجثتين واتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مدير امن الغربية

السنطة

غرق طفلين

قرية اخناواي

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