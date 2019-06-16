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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى

الأحد، 16 يونيو 2019 06:43 م
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى حوادث الطرق
اسيوط-هيثم البدرى

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى، بعد كمين مركز القوصية بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ووجود وفيات ومصابين، وبالانتقال تبين صحة الواقعة، وأسفر الحادث عن مصرع كل من عارف محمد، ونجله زياد، 12 سنة، وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتم رفع آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

 


اسيوط

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