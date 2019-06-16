مصرع شخصين غرقا أثناء الاستحمام فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

لقى شابان مصرعهما غرقا بترعة الإبراهيمية بدائرة منفلوط أسيوط، أثناء الاستحمام هربا من ارتفاع درجات الحرارة، وجار البحث عنهما بواسطة قوات الإنقاذ النهرى.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ بمصرع شابين غرقا فى الترعة، أثناء نزولهما للاستحمام هربا من ارتفاع درجات الحرارة.

وبالإنتقال وقوات الشرطة وفرق الإنقاذ النهرى لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة ومصرع كلا من "على حسن رمضان 26 سنة مقيم منفلوط، واحمد إبراهيم حسن 23 سنة مقيم كوم بوها.

وجارى تكثيف جهود البحث عن الجثتين بواسطة قوات الإنقاذ النهرى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة