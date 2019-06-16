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مصرع شاب مجهول الهوية فى حادث تصادم بالفيوم

الأحد، 16 يونيو 2019 06:13 م
مصرع شاب مجهول الهوية فى حادث تصادم بالفيوم وفاة شاب بالفيوم
الفيوم رباب الجالي

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لقى شاب مجهول الهوية مصرعه بمستشفى الفيوم العام، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته فى حادث تصادم سيارة، ولم يتم التوصل لأسرته حتى الآن.

كان شاب فى أواخر العشرينات من عمره دخل مستشفى الفيوم العام بتاريخ 14/6 فاقدا للوعى إثر إصابته فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى أمام قرية قصر الباسل بمركز اطسا، وتم احتجازه بقسم العناية المركزة بالمستشفى، وتوفي اليوم متأثرا بإصابته ونقلت جثته لمشرحة المستشفى، ولم يتم التعرف على أسرته، ومن جانبهم قام العاملون بالمستشفى بتصوير المريض قبل وفاته لنشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى فى محاولة منهم للوصول إلى أسرته.

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

حوادث الطرق بالفيوم

طريق أسيوط الغربي

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