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الأحد، 16 يونيو 2019 12:22 م
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مسجل خطر يسرق ماتور مياه ومبلغ مالى من داخل مسجد فى الغردقة

الأحد، 16 يونيو 2019 12:22 م
مسجل خطر يسرق ماتور مياه ومبلغ مالى من داخل مسجد فى الغردقة متهم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكن ضابط مباحث قسم ثان الغردقة، من ضبط مسجل شقى خطر، لسرقته ماتور مياه ومبلغ مالى من داخل مسجد بالغردقة عند طريق كسر الباب

 

وتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، يفيد تمكن ضباط بخدمة القطاع السابع، عند مرورهم بمنطقة مبارك 11، من ضبط المدعو "رمضان. ف. ح" سائق ومقيم– مركز المنيا - المنيا والمسجل شقى خطر "سرقات عامة " المنيا " نشاط مستمر " والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين بالسجن لمدة سنة و6 أشهر

 

وضبطوا بحوزته كرتونه بداخلها ماتور مياه جديد مبلغ مالى 15 جنيها، وبمواجهته أقر بقيامه بسرقتهم من داخل مسجد اليقين بمنطقة مبارك 11 بأسلوب كسر الباب الخاص بالمسجد والمبلغ المالى متحصلات سرقة صندوق تبرعات المسجد بأسلوب الكسر.

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6263 / 2019 جنح قسم ثان الغردقة وجارى العرض على النيابة العامة.

 


البحرالاحمر

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