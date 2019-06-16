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مسئول فلسطينى: بدء اجتماعات اللجنة الاستشارية "للأونروا" غدا بالأردن

الأحد، 16 يونيو 2019 03:03 م
مسئول فلسطينى: بدء اجتماعات اللجنة الاستشارية "للأونروا" غدا بالأردن الاونروا
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قال رئيس الوفد الفلسطيني لاجتماعات اللجنة الاستشارية رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي، إنه من المقرر، أن تبدأ غدا الاثنين في الأردن، اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا"، بمشاركة نحو 25 دولة أعضاء دائمين، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة "للأونروا"، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.

 

وأضاف أبو هولي - في بيان اليوم الأحد - أن اجتماعات اللجنة الاستشارية ستستمر لمدة يومين، لمناقشة القضايا المتعلقة بطبيعة عمل وكالة الغوث، والأنشطة والبرامج التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين .. موضحا أن الاجتماعات ستبحث أيضا التطورات الأخيرة للأزمة المالية التي تعاني منها (الأونروا) بعد وصول العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية إلى ما يقرب من 221 مليون دولار، وانعكاسه على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وعلى عمل برامجها الأساسية.

 

ولفت إلى أن اجتماعات اللجنة الاستشارية ستتضمن عروضا تقديمية من قبل مديري عمليات الوكالة ستركز فيها على التحديات الرئيسية التي تواجه عملها، والفرص المتاحة للتغلب عليها، علاوة على عرض تقديمي لما تم إحرازه على صعيد تعبئة الموارد الجديدة (2019-2021)، يضاف لها عرض حول المستجدات المالية وموازنات برامجها التي ستكون موضع نقاش وحوار خلال الاجتماعات.

 

وأوضح أبو هولي أن أعضاء اللجنة الاستشارية سيقفون أمام التحديات والالتزامات المستقبلية للاستراتيجية المتوسطة الأجل للخدمات الأساسية لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، من خلال رفع جودة خدماتها كما ونوعا، علاوة على متابعة تقرير الأمين العام بشأن تمويل (الأونروا).

 

وأكد أبو هولي أهمية مخرجات هذه الاجتماعات في حشد الدعم السياسي والمالي (للأونروا)، ولتجديد تفويضها حسب القرار (302)، في ظل ما تواجهه من مؤامرة لتصفيتها وإنهاء دورها .. مشددا على أن دائرة شئون اللاجئين ستؤكد استمرارية عمل (الأونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، لحين إيجاد حل عادل لقضيتهم، من خلال عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها، طبقا لما ورد في القرار (194)، وحث الدول المانحة على تسديد التزاماتها المالية، وتغطية العجز المالي في موازنتها الاعتيادية.

 

وفي السياق ذاته، ستعقد الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين (الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، مصر) وجامعة الدول العربية اجتماعا تنسيقيا لها اليوم في مقر دائرة الشئون الفلسطينية في عمان، لبحث القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية والأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث والمخاطر التي تهدد عملها لصياغة موقف عربي موحد إزائها وطرحها في اجتماعات اللجنة الاستشارية.

 


الاونروا

فلسطين

الاردن

الجامعة العربية

سوريا

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