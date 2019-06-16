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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن دورة جديدة لتأهيل "الأطفال المجندين"

الأحد، 16 يونيو 2019 04:17 م
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن دورة جديدة لتأهيل "الأطفال المجندين" إعادة تأهيل أطفال الجبهات
إيمان حنا

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة مأرب اليمنية، دورة جديدة لإعادة تأهيل 26 طفلا من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية، وزجت بهم في جبهات الحرب، بحسب وكالة أنباء "واس".

تعد هذه الدورة الثالثة من المرحلة التاسعة والعاشرة التى استهدفت 80 طفلا من محافظات يمنية مختلفة، وبهذا يصل إجمالى أعداد الأطفال الذين تم إعادة تأهيل 401 طفل مجند ومتأثر ضمن برنامجه النوعي.

ويخضع الأطفال لتأهيل مكثف لمدة 45 يوما، يشمل تأهيلا نفسيا واجتماعيا وتعليميا، إضافة إلى أنشطة أخرى رياضية ورحلات ترفيهية وأيام مفتوحة، تهدف إلى أن يمارس الأطفال حياتهم الطبيعية، وتخليصهم مما علق في أذهانهم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها، بسبب تجنيدهم أو تأثرهم بالقذائف والمتفجرات والألغام.

 


اليمن

الحوثى

الاطفال المجندين

السعودية

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