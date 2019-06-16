سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 11:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مدينة الإنتاج توافق على شراء 55% من فندق موفنبيك ومقرات بالعجوزة وجاردن سيتى

الأحد، 16 يونيو 2019 10:26 ص
مدينة الإنتاج توافق على شراء 55% من فندق موفنبيك ومقرات بالعجوزة وجاردن سيتى أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى
كتب هانى الحوت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، على البدء فى مفاوضات شراء حصص شركة المقاولون العرب- شركة المصرية للاستثمار- شركة المقاولون العرب للاستثمارات، الشركة المصرية الدولية للمقاولات، فى الشركة العربية الفندقية- فندق موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامى بإجمالى 55.3% من رأس مال الشركة العربية الفندقية مع مراعاة أحكام المادة 44 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

كما وافق المجلس، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية اليوم الأحد، على اعتماد ما تم من إجراءات لشراء وإيجار مقرات لاستغلالها فى تقديم الخدمات الإعلامية، وهى شراء الدور 13-17 بشارع النيل بالعجوزة بقيمة 102 مليون جنيه، إيجار دور فى عقار بشارع النيل بالعجوزة، إيجار شقة بجاردن سيتى، مع شراء التجهيزات اللوجستية والأجهزة والمعدات الهندسية بإجمالى 22.8 مليون جنيه.


الشركة المصرية

مدينة الانتاج

اسامة هيكل

اخبار الاقتصاد

المقاولون العرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. "لو رايح الاستاد خلى أرقام التليفونات دى معاك" استاد القاهرة

سوبر كورة.. "لو رايح الاستاد خلى أرقام التليفونات دى معاك" استاد القاهرة

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة