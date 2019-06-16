مدينة الإنتاج توافق على شراء 55% من فندق موفنبيك ومقرات بالعجوزة وجاردن سيتى

كتب هانى الحوت

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، على البدء فى مفاوضات شراء حصص شركة المقاولون العرب- شركة المصرية للاستثمار- شركة المقاولون العرب للاستثمارات، الشركة المصرية الدولية للمقاولات، فى الشركة العربية الفندقية- فندق موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامى بإجمالى 55.3% من رأس مال الشركة العربية الفندقية مع مراعاة أحكام المادة 44 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

كما وافق المجلس، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية اليوم الأحد، على اعتماد ما تم من إجراءات لشراء وإيجار مقرات لاستغلالها فى تقديم الخدمات الإعلامية، وهى شراء الدور 13-17 بشارع النيل بالعجوزة بقيمة 102 مليون جنيه، إيجار دور فى عقار بشارع النيل بالعجوزة، إيجار شقة بجاردن سيتى، مع شراء التجهيزات اللوجستية والأجهزة والمعدات الهندسية بإجمالى 22.8 مليون جنيه.