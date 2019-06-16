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مدير معهد أورام دمياط: تدريب العاملين بمعمل الباثولوجي على أحدث الأجهزة لخدمة المرضى

الأحد، 16 يونيو 2019 04:16 م
مدير معهد أورام دمياط: تدريب العاملين بمعمل الباثولوجي على أحدث الأجهزة لخدمة المرضى معهد اورام دمياط - ارشيفية
دمياط معتز الشربينى

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قال الدكتور طارق هيكل مدير معهد الأورام بدمياط إنه بدأ تشغيل كل أجهزة قسم الباثولوجي بمعهد الأورام بدمياط، بعد تدريب كل الشركات العالمية  للعاملين بالمعمل وسط حضور كبار الاستشاريين في كل التخصصات، بحضور رئيسة قسم الباثولوجي الدكتورة نيفين طاحون أستاذ و رئيس قسم السيتولوجي بالمعهد القومي للأورام بالقاهرة و البرج.

وأشار مدير معهد الأورام، إلى أنه  تم دعم المعمل بأعلي الاجهزة و الإمكانيات من أجل راحة المرضي و توفير جميع الأجهزة و التحاليل اللازمة لتشخيص الخلايا السرطانية بدقة و في أسرع وقت و بالمجان و تحديد نوعية الخلايا السرطانية لعلاج الأورام، و ضمان أعلي خدمة للمريض مقارنة بالنتائج العالمية.

وأضاف هيكل فى تصريح ل اليوم السابع  " أن المعهد شهد اقبالا كبيرا ،حيث بلغ عدد المرضى المترددين حتى أمس  السبت  اكثر من 724 حاله قديمة وجديدة، و تم استيعاب جميع الحالات وعمل كل الخدمات (كشف- معامل - اشعات - علاج) بنفس اليوم، وتم اجراء عمليات لعدد 6 حالات وتمت  بنجاح  على مدار يومي السبت والأحد، كما تم استقبال اكثر  من 75 حالة علاج كيميائي

 

 


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