مدير الطرق بالإسماعيلية: الانتهاء من تأهيل المحاور قبل بطولة أمم أفريقيا

الإسماعيلية – جمال حراجى

كشف المهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية عن خطة المحافظة والمديرية للانتهاء من معظم أعمال الرصف الخاصة بالمحاور الرئيسية داخل مدينة الإسماعيلية، وذلك استعداد لاستضافة المحافظة للبطولة خلال أيام.

وقال مدير عام الطرق والنقل، إن المحافظة انتهت من معظم الطرق الرئيسية والمحاور المحيطة بالكتلة السكانية بجوار النادى الإسماعيلى، والذى سوف يشهد البطولة، وأن أعمال الرصف تمت وفق المقاييس الفنية المعتمدة، وذلك من خلال إشراف مديرية الطرق والنقل، وتحت رئاسة اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية ومتابعته بشكل مباشر، حيث كان له دور بارز ومهم فى إنجاز الأعمال فى وقت قياسي بتدخله بشكل مباشر لدى الجهات الخدمية والمسئولة عن بعض المرافق، مما ساهم فى تقليل الوقت فى الإنتهاء من الأعمال والذى كان من الممكن أن يصل إلى الضعف.

وأشار المهندس أحمد الشيمى إلى أنه تم الانتهاء من رصف شارع شبين الكوم الذى يوجد به مقر النادى الإسماعيلى ومداخل الشارع وتقاطعاته من منطقة الممر وإبراهيم سلامة ومنطقة المثلث وشارع الثلاثيني وشارع السكة الحديد والشارع البحرى واختيار بدائل لبعض الطرق الرئيسية المهمة التى يمكن أن تزدحم أثناء المبارايات، وحتى لا يحدث تكدسا فى المنطقة المحيطة بالاستاد، مع تطوير شبكة الإنارة وتغييرغرف التفتيش والمطابق الخاصة بالصرف الصحى فى معظم المحاور، وإعادة تأهيل عدد من شوارع حى ثاني المحيطة بمنطقة استاد الإسماعيلى، وتطوير امتداد شارع المدارس وحتى النادى الاجتماعى الجديد بمنطقة النخيل، ومنطقة الكوكاكولا، والنادى الإسماعيلى القديم، والشارع البحرى، ومزلقان أمون، والشارع البحرى حتى المستشفى الأميرى، وتم الانتهاء من تطوير شارع محمد أهم شوارع مدينة الإسماعيلية بتغيير بعض مطابق الصرف الصحى والقضاء على بعض المشكلات الخاصة بارتفاعات مستويات الرصف، وإعادة تطويرها لكى تكون مناسبة للعبور ورفع بعض بالوعات الأمطار لتكون فى مستوى الطريق للتخلص من كافة المشكلات التى يمكن أن تواجه الطريق مستقبلا.

وكشف "الشيمى" أن المحافظ أصدر قرارا بتشكيل لجنة يترأسها المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام السكرتير المساعد واللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، لدراسة احتياجات المناطق البعيدة عن مسار البطولة فى الأحياء بالمحافظة والبدء فى تطويرها وإعادة تأهيلها لخدمة الأهالى والمقيمين بهذه المناطق ومنها توسيع شارع العشريني وإعادة رصفه وطريق أبوعطوة بداية من منطقة معسكر الجلاء وحتى نهايته، وشارع عبدالحكيم عامر بمنطقة المحطة الجديدة حى أول، والشوارع الفرعية بحى السلام، وخاصة أن هذة المناطق قد تكون بعيدة عن مسار البطولة لكن مهمة للأهالي، وسوف تستمر أعمال التطوير فى هذة الطرق خلال فترة الصيف .

وأوضح مدير عام الطرق والنقل، أن حدث بطولة الأمم الأفريقية من الأحداث المهمة عالميا ولابد أن تظهر فيها مصر بشكل مشرف، وخاصة الإسماعيلية لذلك كان اهتمام القيادة التنفيذية بالمحافظة ومتابعة دقيقة لكل ما يتم إنجازه بشكل يومي داخل المحافظة وتستضيف مصر بطولة كاس الأمم الأفريقية لعام 2019 خلال الفترة من 21 يونيه الجارى الى 19 يوليو، والتى تقرر أن تقام مباراياتها بخمس محافظات تشمل القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية وبورسعيد، والسويس.































































