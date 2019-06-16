مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمدينة شبين الكوم

المنوفية _محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء سمير أبو زامل مديرأمن المنوفية، اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامه والدينية والاقتصادية بمدينة شبين الكوم، شملت كنيسة المطرانية والكنيسة الإنجيلية ومركز وقسم وإدارة الترحيلات ومحكمة شبين الكوم وخدمات تأمين المدينة ومنفذ أمان بمدينة شبين الكوم، وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام .

والتقي مدير أمن المنوفية، بالضباط والأفراد لرفع الروح المعنوية لهم وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري عن أية ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة، ومراعاة الأمن الشخصي وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام .

كما طالبهم بحسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن .

مدير امن المنوفية يتفقد الخدمات الامنية



جانب من جول مدير امن المنوفية

مدير الامن يتفقد مدينة شبين الكوم



جانب من الجولة التفقدية جانب من الجولة التفقدية