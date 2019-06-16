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مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمدينة شبين الكوم

الأحد، 16 يونيو 2019 11:54 ص
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمدينة شبين الكوم جولة مدير امن المنوفية
المنوفية _محمد فتحى

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أجرى اليوم اللواء سمير أبو زامل مديرأمن المنوفية، اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،  جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامه والدينية والاقتصادية بمدينة شبين الكوم، شملت كنيسة المطرانية والكنيسة الإنجيلية ومركز وقسم وإدارة الترحيلات ومحكمة شبين الكوم وخدمات تأمين المدينة ومنفذ أمان بمدينة شبين الكوم، وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام .

والتقي  مدير أمن المنوفية، بالضباط والأفراد لرفع الروح المعنوية لهم وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري عن أية ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة، ومراعاة الأمن الشخصي وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام .

كما طالبهم بحسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن .

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مدير امن المنوفية يتفقد الخدمات الامنية 
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جانب من جول مدير امن المنوفية 

 

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مدير الامن يتفقد مدينة شبين الكوم 
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جانب من الجولة التفقدية 

 

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جانب من جولة مدير أمن المنوفية 

 


محافظة المنوفيه

مدير امن المنوفيه

جولة مدينه شبين الكوم

تفقد الخدمات

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