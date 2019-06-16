سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 12:52 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

محسن عادل: إطلاق مؤشر لعوائد الاستثمار فى مصر..والتعليم والصحة والعقارات الأعلى عائد

الأحد، 16 يونيو 2019 11:30 م
محسن عادل: إطلاق مؤشر لعوائد الاستثمار فى مصر..والتعليم والصحة والعقارات الأعلى عائد محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إطلاق الهيئة الشهر المقبل أول مؤشر لرصد عوائد الاستثمار فى كل قطاع بمصر، مضيفا أن الاستثمار بالقطاع العقارى فى مصر يحقق عائد جيد، ولا ينافسه سوى قطاعى التعليم والصحة.
 
وأضاف عادل، خلال كلمته بعشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، لوفد من مستثمرين سعوديين، مساء اليوم الأحد، أن مصر تعيد رسم الخريطة الاستثمارية وتضع رؤية جديدة لتحفيز الاستثمار، معددا أبرز المزايا التنافسية بالسوق المصرى منها سوق استهلاكى ضخم يصل إلى 100 مليون نسمة، اتفاقيات تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوروبى،الدول العربية، وعدد من الدول الأفريقية، وقريبا سيتم توقيع اتفاقية مع باقى التجمعات الأفريقية لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة.
 
 
وتابع عادل، أن مصر تعيد رسم خريطتها الاستثمارية، ولن يكون هناك مكام داخل مصر إلا به مناطق اقتصادية فى مختلف المجالات سواء بناء مدن جديدة أو ثروة معدنية أو محاجر.
 

اخبار الاقتصاد

مؤشر الاستثمار

محسن عادل

الاستثمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاستثمار توقع اتفاقية تعاون لتطوير المتحف المصرى بمنحة 3,1 مليون يورو

الأحد، 16 يونيو 2019 08:59 م

خطة الحكومة لزيادة معدل نمو قطاع الاتصالات لـ 14 % عام 2019/2020.. رفع قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات لـ 4 مليار و329 مليون دولار.. و 100 مليون جنيه حجم الاستثمارات الخاصة بالمناطق التكنولوجية

الأحد، 16 يونيو 2019 07:30 م

إنشاء منطقة لوجستية للتمور بالوادى الجديد باستثمارات 2.5 مليار جنيه

الأحد، 16 يونيو 2019 05:35 م

جمعية رجال الأعمال تعرض على وفد سعودى مزايا الاستثمار في مصر

الأحد، 16 يونيو 2019 10:15 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة