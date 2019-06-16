محسن عادل: إطلاق مؤشر لعوائد الاستثمار فى مصر..والتعليم والصحة والعقارات الأعلى عائد

كتب هانى الحوتى

كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إطلاق الهيئة الشهر المقبل أول مؤشر لرصد عوائد الاستثمار فى كل قطاع بمصر، مضيفا أن الاستثمار بالقطاع العقارى فى مصر يحقق عائد جيد، ولا ينافسه سوى قطاعى التعليم والصحة.

وأضاف عادل، خلال كلمته بعشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، لوفد من مستثمرين سعوديين، مساء اليوم الأحد، أن مصر تعيد رسم الخريطة الاستثمارية وتضع رؤية جديدة لتحفيز الاستثمار، معددا أبرز المزايا التنافسية بالسوق المصرى منها سوق استهلاكى ضخم يصل إلى 100 مليون نسمة، اتفاقيات تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوروبى،الدول العربية، وعدد من الدول الأفريقية، وقريبا سيتم توقيع اتفاقية مع باقى التجمعات الأفريقية لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة.

وتابع عادل، أن مصر تعيد رسم خريطتها الاستثمارية، ولن يكون هناك مكام داخل مصر إلا به مناطق اقتصادية فى مختلف المجالات سواء بناء مدن جديدة أو ثروة معدنية أو محاجر.