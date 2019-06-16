محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق القبول بالتعليم الثانوى العام بمجموع 225 درجة

كفر الشيخ – محمد سليمان

اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، تنسيق القبول بالتعليم الثانوى العام للعام الدراسى الجديد 2019-2020م، بمجموع درجات 225 درجة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه ستتم إعادة النظر خلال التقديم فى حالة وجود أماكن شاغرة ستتم دراسة الأعداد التى لم تلتحق بالتعليم الفنى والتجارى والزراعى والمهنى والفندقى والتمريض، وعدد الأماكن المتبقية وعدد الطلبة اللذين لم يلتحقوا بإعادة النظر مرة أخرى فى مجموع القبول بناءً على عدد الأماكن المتاحة بالمدارس طبقاً للكثافة وللصالح العام.