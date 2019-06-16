محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء الغرفة التجارية الفائزين فى الانتخابات

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل اليوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أعضاء الغرفة التجارية بشمال سيناء المنتخب، وقدم التهنئة للفائزين فى الانتخابات التى جرت أمس وأعلنت نتائجها قبيل منتصف ليلة أمس .

ضم وفد الغرفة التجارية بشمال سيناء التجار الفائزين وهم عبد الله قنديل بدوى الفائز ب 700 صوتا، ، ممدوح إسماعيل البيك الفائز ب 670 صوتا، عبد العزيز مطر إسماعيل الفائز ب 687 صوتا، محمد رمضان خليل الفائز ب 677 صوتا ، ناصر محمد مسلم ابوعكر الفائز ب 619 صوتا ، محمد ناصر الفائز ب 552 صوتا، تيسير فايز أحمد الفائز ب 562 صوتا.

وجرت الانتخابات فى 3 لجان خاصة بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد، وأشرف عليها 3 ممثلين لوزارة التجارة الصناعة وهم أشرف عبد الوهاب رئيس اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية 2 وبلغ من لهم حق التصويت 3355 تاجرًا بعد سداد الاشتراكات السنوية من إجمالى عدد التجار المقيدين فى سجلات الغرفة، والبالغ عددهم نحو 21 ألف تاجر.