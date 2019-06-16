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محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء الغرفة التجارية الفائزين فى الانتخابات

الأحد، 16 يونيو 2019 03:28 م
محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء الغرفة التجارية الفائزين فى الانتخابات جانب من اللقاء
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبل اليوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أعضاء الغرفة التجارية بشمال سيناء المنتخب، وقدم التهنئة للفائزين فى الانتخابات التى جرت أمس وأعلنت نتائجها قبيل منتصف ليلة أمس .

ضم وفد الغرفة التجارية بشمال سيناء التجار الفائزين وهم عبد الله قنديل بدوى  الفائز ب 700 صوتا، ، ممدوح إسماعيل  البيك الفائز ب 670 صوتا، عبد العزيز مطر إسماعيل الفائز ب 687 صوتا، محمد رمضان خليل الفائز ب 677 صوتا ، ناصر محمد مسلم ابوعكر  الفائز ب 619  صوتا ، محمد ناصر  الفائز ب 552  صوتا، تيسير فايز أحمد الفائز ب 562 صوتا.

وجرت الانتخابات فى 3 لجان خاصة بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد، وأشرف عليها 3 ممثلين لوزارة التجارة الصناعة وهم أشرف عبد الوهاب رئيس اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية 2  وبلغ من لهم حق التصويت 3355 تاجرًا بعد سداد الاشتراكات السنوية من إجمالى عدد التجار المقيدين فى سجلات الغرفة، والبالغ عددهم نحو 21 ألف تاجر.

 

 


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