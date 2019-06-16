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محافظ سوهاج : توريد 121 ألف و 286 طن قمح للصوامع والشون

الأحد، 16 يونيو 2019 01:57 م
محافظ سوهاج : توريد 121 ألف و 286 طن قمح للصوامع والشون محافظ سوهاج داخل أحد حقول القمح
سوهاج عمرو خلف

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قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج انه تم توريد 121 ألف و 286 طن و154 كيلو قمح لصوامع وشون المحافظة، منذ بدء الموسم فى 15 أبريل الماضى وحتى الآن.

وأوضح محافظ سوهاج فى بيان أن مساحات القمح المزروعة وفق الحصر الفعلى من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغ 207 ألف و75 فدان، موزعة على مراكز المحافظة المخلتفة، لافتاً الى تخطى كميات التوريد لما هو متوقع توريده خلال الموسم الحالي، حيث كان المتوقع توريد 120 ألف طن فقط، مشيرا إلى أن شون وصوامع المحافظة مازالت تفتح ابوابها للموردين حتى 15 يوليو القادم.

يذكر أن اللجنة المشكلة لمتابعة المنظومة، مع رؤساء الوحدات المحلية تعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات توريد الاقماح وتعمل على تسهيل الإجراءات على جميع المزارعين.

 

 

 


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