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محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 220 درجة

الأحد، 16 يونيو 2019 02:45 م
محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 220 درجة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسى 2019/2020 ليكون بحد أدنى 220 درجة، و 140 درجة للصف الاول للثانوى بالمدارس الخاصة والحد الادنى للقبول بفصول الثانوى العام ( خدمات ) 190 درجة وذلك بعد عمل دراسة لعدد الطلاب الناجحين والأماكن الشاغرة بالفصول حتى لا يحدث تكدس بين الطلاب وتزيد كثافة الفصول .

وذكر محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن التنسيق سيتم تقسيمه إلى ثلاث مجموعات الأولى تبدأ من الخميس 4/7/2019 إلى الاثنين 8/7/2019 لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 270 درجة وحتى 300 درجة، والمجموعة الثانية ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 220 درجة وحتى 270 درجة والمجموعة الثالثة تبدأ من 14/7/2019 وحتى 16/7/2019 ويتم فيها استيعاب الطلاب المتخلفين عن التقديم فى المرحلتين .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو مربع الادارة التعليمية التى حصلوا منها على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى ويتاح للطلاب الحاصلون على مجموع 266 درجة فأكثر التقدم للمدارس التى يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلبة المقبولين بكل مدرسة .

وأشار مدير المديرية الى ان الطلاب الحاصلون على مجموع 252 درجة فأكثر يسمح لهم بالتقدم الى المدارس التى يرغبونها داخل الادارة التعليمية فقط ودون التقيد بالمربع السكنى وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة .

وشدد مدير المديرية على انه لن يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة ( رسمى ) إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح اطلاقاً لطلاب الصف الاول الثانوى بأى محافظة بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك .

 

 


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