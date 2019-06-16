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محافظ الفيوم يلتقى أعضاء مجلس النواب ويفرض غرامة على رش المياه فى الشارع

الأحد، 16 يونيو 2019 05:37 م
محافظ الفيوم يلتقى أعضاء مجلس النواب ويفرض غرامة على رش المياه فى الشارع جانب من الاجتماع
الفيوم رباب الجالي

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عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعاً مع  أعضاء مجلس النواب، لمناقشة كافة المشكلات التى تواجه المحافظة فى القطاعات المختلفة وبحث سبل حلها، بحضور اللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن صفوت موافي السكرتير العام المساعد.

وناقش محافظ الفيوم، خلال اللقاء، تشغيل خط مياه الشرب الواصل بين قريتي سيلا – العدوة بمركز الفيوم، وأكد المحافظ على ضرورة تشغيل الخط بكامل طاقته خلال عشرة أيام من الآن، كما أكد محافظ الفيوم على ضرورة تفعيل الغرامة الموقعة على من يقومون برش مياه الشرب النقية فى الشوارع والمغاسل واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
 


الفيوم

محافظ الفيوم

نواب الفيوم

غرامات رش المياه

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