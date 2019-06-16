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محافظ الغربية: تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمواد البترولية

الأحد، 16 يونيو 2019 05:08 م
محافظ الغربية: تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمواد البترولية اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أصدر اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، تعليماته بالمرور وتكثيف الحملات على المخابز وأسواق السلع التموينية والغذائية والمواد البترولية ومتابعة الأسعار ومراقبة مستوى الجودة لجميع السلع حفاظاً على صحة المواطنين وعدم التلاعب بالأسعار.

وقامت مديرية التموين بالغربية، بالمرور على الأسواق وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ففي مجال المخابز تم ضبط 191 مخالفة تنوعت بين نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات وتوقف وتعدى وتجميع ولوحة مواعيد وميزان حساس وكارت ذهبى وعدم ترخيص.

وفى مجال الأسواق تم ضبط 189 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان وبيع بأزيد من التسعيرة وعدم صلاحية وعدم ترخيص وذبح خارج السلخانة وعدم وجود شهادة صحية، كما تم ضبط 8 مخالفات مواد بترولية شملت تجميع وتصريف مواد بترولية وبوتاجاز وعدم انتظام سجل 21 بترول وعدم مزاولة نشاط بوتاجاز وعدم اتباع التعليمات.

كما قامت الحملة بضبط 45 كيس جل شعر منتهى الصلاحية وجركن زيت طعام بدون بيانات يزن 10 كجم و27 كجم لحوم خارج السلخانة و 20 علبة كريم شعر منتهى الصلاحية و250 كجم سكر تموينى ناقص الوزن و2 علبة سجاير كليوباترا بأزيد من السعر وتجميع 140 لتر سولار كما تم ضبط أيضاً 12 شمروخ نارى ألعاب و800 لتر سولار وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات.

وشدد محافظ الغربية بتكثيف واستمرار الحملات وضبط المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وضبط الأسعار ومنع إحتكار السلع.

 

 

 


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أسواق الغربية

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