محافظ الغربية: تشغيل 24 أتوبيس جديد الشهر القادم بطنطا والمحلة

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، عن بدء عمل شركة النقل الجماعى الجديدة بداية الشهر القادم بتشغيل 24 أتوبيس جديد منهم 10 أتوبيسات بمدينة طنطا و 14 أتوبيس بمدينة المحلة الكبرى، وذلك ضمن تنفيذ المرحلة الأولى والتى تتضمن توريد 52 أتوبيس جديد مكيف وعادة موديل 2020 ، على أن تقوم الشركة بتوريد باقى الأتوبيسات قبل شهر سبتمبر وطبقاً لشروط التعاقد.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية اليوم، مع الشركة الإنجليزية للنقل الجماعى ومدير إدارة مرور الغربية، وبحضور جلال عوارة عضو مجلس النواب عن مدينة طنطا، لتحديد خطوط السير وفق المسح الميدانى على أرض الواقع والإحتياجات الفعلية ومراجعة تصميمات محطات انتظار الأتوبيسات والتى يتم تصميمها على أعلى مستوى.

يذكر أنه جارى ترخيص أول 14 أتوبيس تم توريدهم بالفعل، وجارى استكمال توريد 10 أتوبيس وترخيصهم قبل نهاية الشهر.

وتم تحديد خطوط السير من الجلاء إلى العجيزى بطول 2 كم ( 4 محطات ) ويعمل 2 أتوبيس بداية من موقف الميكروباص، ومروراً بمزلقان شبين وسوق الخضار بالعجيزى ونهاية بميدان المحطة.

-خط الجلاء إلى سبرباى بطول 2كم (8 محطات) ويعمل 2 أتوبيس بداية الجلاء وكوبرى فاروق ومروراً بكوبرى ميت حبيش وكوبرى الرجدية العلوى أبو جمالة وإخناواى شركة الكهرباء وكلية الشريعة.

-خط مساكن الشباب إلى سبرباى بطول 5 كم (8 محطات) بداية من مساكن الشباب ومروراً بالخادم ونهاية الجانبية القرشى وسكة المحلة بداية ونهاية سكة المحلة والكوبرى الثانى بشارع الأشرف وكوبرى قحافة ونهاية بسبرباى.

-خط الجلاء إلى سعيد (بوستة قحافة) بطول 3كم (6 محطات) بداية من موقف الجلاء مروراً بالكاكولا ومحطة شارع الحلو وأول سعيد والمركز الطبى ومحطة مياة شركة المياه.

- خط سيجر "المدينة الجامعية" إلى الموقف الجديد بطول 5كم (9 محطات) بداية من سيجر ومروراً مسجد توكل وترعة الشيتى ودوران ستوته وميدان الأسكندرية وسوق الجبان وكلية تربية والجامعة والإسعاف.

- خط مساكن السلام إلى سبرباى ( 6 محطات ) بداية من مساكن السلام مروراً بحى الزهور ومساكن البترول وأول شارع البحر والسنترال والشيخة الصباح.

وخلال الاجتماع، أوضح محافظ الغربية أن اللجنة المعنية بتحديد خطوط السير ستبدأ بالنزول إلى مدينة المحلة لإنهاء تحديد مسار خطوط السير بها لبدء العمل مع مدينة طنطا بداية الشهر القادم، على أن يتم توزيع اتوبيسات المرحلة الأولى عند إستكمال باقى أتوبيسات المرحلة الأولى يتم توزيعها لربط جميع المراكز ببعضها، مشيراً أنه تم ضغط توقيت التسليم مع الشركة لإنهاء تسليم المرحلة الأولى قبل بداية العام الدراسى القادم لتسهيل حركة المواطنين ولتحسين حركة النقل الداخلى.

كما أكد أن تعريفة الركوب ستكون مخفضة بنسبة لا تقل عن 50% مقارنة بنظيرتها على مستوى الجمهورية.