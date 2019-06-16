محافظ الدقهلية يوافق على تخصيص 20 موقعا لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على تخصيص 20 موقعا لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية التى ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل ليتمكن مواطنى الدقهلية من مشاهدة المباريات عبر شاشات عملاقة ستقام فى عدد من المواقع.

وأكد شاروبيم، فى بيان، على أهمية أن تنقل جماهير الدقهلية صورة حضارية مشرفة خلال فترة متابعة مباريات البطولة ليكون مشهد التفاف الجماهير حول شاشات العرض صورة داعمة لمنتخبنا الوطنى ومحفزا لهم.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى إتاحة 20 موقعا على مستوى مراكز ومدن المحافظة ودعمها بشاشات عرض عملاقة لمشاهدة مباريات البطولة، وذلك بمراكز شباب: قسم أول (نادى العمال بشارع عبد السلام عارف، نادى الشعب بشارع بورسعيد، النادى الاجتماعى باستاد المنصورة)، مركز المنصورة بمراكز شباب قرى (البرامون، بدواى، طناح)، مركز نبروه (نادى نبروه)، مركز أجا (حديقة الطفل بشارع الجلاء ببندر أجا، مركز ميت غمر بمركزى شباب (كوم النور، صهرجت الكبرى)، قسم ميت غمر (حديقة رئاسة مركز ومدينة ميت غمر)، مركز شربين (استاد شربين الرياضي)، مركز بلقاس (نادى بلقاس الرياضي)، مركز دكرنس (استاد دكرنس الرياضي)، مركز منية النصر (نادى شباب بندر منية النصر)، مركز بنى عبيد (نادى بنى عبيد الرياضي)، مركز ميت سلسيل (مركز شباب ميت سلسيل، مركز الجمالية (مركز شباب الجمالية)، مركز المنزلة (نادى اتحاد المنزلة الرياضي)، مركز المطرية (نادى المطرية الرياضي).